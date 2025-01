Romuna osumljena trgovine z ljudmi! Silila 18-letno dekle v prostitucijo

Mariborski kriminalisti zbirajo obvestila in dokaze zaradi sumov storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, poškodovanja tuje stvari in tatvine, ki sta jih osumljena državljana Romunije. Prijeli so ju v petek v Ljubljani, po hišnih preiskavah v Ljubljani in Mariboru pa je mariborsko okrožno sodišče zanju v nedeljo odredilo pripor.

Kot so ugotovili v sklopu predkazenskega postopka, ki ga je usmerjalo specializirano tožilstvo, sta 22- ter 23-letni moški pod pretvezo, da bo delala v gostinskem lokalu na območju Slovenije, iz Romunije pripeljala 18-letnico in jo nastanila na območju Maribora, kjer sta jo krajši čas silila v prostitucijo.

Sumijo ju storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, poškodovanja tuje stvari in tatvine.

Nadzirala sta prihod strank in njeno delo, dekle pa jima je moralo izročati ves zaslužek, od katerega sta ji nato dala le manjši delež. Eden izmed osumljenih ji je celo ukradel njena lastna finančna sredstva.

Poškodovala tujo lastnino

Romuna sta osumljena tudi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, saj naj bi v stanovanju v Mariboru, kjer sta prebivala kot gosta, naklepno poškodovala notranjost in povzročila za okoli 3000 evrov škode.

Osumljenca so policisti prijeli v petek na območju Ljubljane. Naslednji dan so na območju Maribora in Ljubljane izvedli hišne preiskave, v katerih so zasegli elektronske naprave, denar in druge predmete, ki bodo pomembni v nadaljevanju kazenskega postopka. Oba so v nedeljo s kazensko ovadbo privedli pred dežurno preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru, ta je zoper njiju odredila pripor, še poročajo z mariborske policijske uprave.