Romuna kradla gorivo

Tako pripravljena sta bila nepridiprava za podvig. FOTO: PU Murska Sobota

Za Romuna so odredili pridržanje, čaka pa ju srečanje s preiskovalnim sodnikom.

Včeraj, bilo je malo po eni uri zjutraj, so policiste iz mobilnega oddelka Furs obvestili, da imajo v Grabonošu v postopku tovorno vozilo, ki ima nameščene prirejene naprave za prečrpavanje goriva iz drugih tovornih vozil.Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta državljana Romunije na BS Petrol M. Sobota, AC sever iz tovornega vozila oškodovanca, državljana Poljske, ukradla ter si protipravno prilastila okrog tisoč litrov goriva, ki sta ga pretočila v rezervoar svojega tovornega vozila.Ko sta do osumljenih med izvrševanjem kaznivega dejanja stopila delavca mobilnega oddelka Furs, sta osumljena kljub pozivom, naj se zaustavita, sedla v vozilo in se odpeljala. Med speljevanjem je osumljenec celo zapeljal v delavca Fursa, tako da je ta moral odskočiti, da ni trčil vanj.Tovorno vozilo so ustavili v Grabonošu, pri ogledu pa so v njem našli črpalko in pribor za črpanje goriva.Za 34-letnega in 25-letnega osumljena državljana Romunije so odredili pridržanje, s kazensko ovadbo ju bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine in poskusa storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi privedli k preiskovanemu sodniku, so sporočili z murskosoboške policijske uprave.