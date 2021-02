Romuna (30) na Štajerskem ujeli pri nečednem početju

Policisti postaje za izravnalne ukrepe uprave Celje so v torek zvečer na avtocestnem počivališču Zima obravnavali 30-letnega romunskega voznika španskega osebnega vozila.



Med postopkom so ugotovili, da je bilo vozilo ukradeno, voznik pa je uporabljal ponarejeno prometno dovoljenje.



Romuna so pridržali, vozilo pa zasegli. Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj ponarejanja listin in velike tatvine.

