Romun sunil Poljaku

Malo po 4. uri so policisti PPIU na počivališču Murska Sobota zalotili tujca pri prečrpavanju goriva iz tovornega vozila. Ugotovili so, da je romunski državljan iz tovornjaka poljske registracije, parkiranega v bližini, prečrpaval gorivo v svoje vozilo. Predmete, ki jih je Romun uporabljal pri kaznivem dejanju, so zasegli. Oškodovanemu tujcu je bila povrnjena nastala materialna škoda. Zoper Romuna so podali kazensko ovadbo na soboško sodišče.



Na parkirišču na Obrežju je ponoči mrhovinar iz rezervoarja tovornega vozila iztočil in ukradel več kot 600 litrov goriva. Na počivališču za tovorna vozila v Ajdovščini je barabon ponoči iz rezervoarja tovornjaka litovske registracije ukradel 250 litrov goriva.