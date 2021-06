Romun našel truplo pod Triglavom

Zagledal ga je

Usoden je bil zdrs v Bovški škrbini. FOTO: Hribi.net

Čeprav smo v dolini priča pravemu poletju, pa je slika v visokogorju drugačna. Posamezni deli so namreč še vedno prekriti s snegom, zato sta potrebni toliko večja previdnost ter najboljša možna priprava. Alpinistični inštruktorje prav zato v imenu Planinske zveze Slovenije prejšnji teden pred začetkom gorniške sezone posvaril na nevarnosti v gorah. Zavedal se je, da bo poletno vreme privabilo množico planincev ter da se bo s tem povečala tudi verjetnost nesreč. (Obširneje o napotkih in nasvetih za hojo v četrtkovih Nedeljskih novicah.)In res: sobota je bila za gorske reševalce naravnost peklenska. Helikopterji, ki so prihajali po poškodovance, so bili domala ves čas v zraku. Že ob 8.29 si je na območju Bačarskega sedla planinka poškodovala nogo. Ob 10.15 si je pod vasjo Bača pri Podbrdu planinec poškodoval koleno. Ob 12.26 pa je planinko na Kalarskem brdu obšla slabost, zaradi česar so jo morali oskrbeti reševalci GRS Tolmin.Le nekaj zatem, dežurna ekipa gorske reševalne službe je bila obveščena ob 13.50, se je v poplavi nesreč zgodilo tudi najhujše. Nič hudega sluteči romunski planinec se je zlagoma prebijal proti vrhu ter ob vznožju Bovške škrbine (2659 m), od koder se dvigne pot na vrh Triglava in jo lahko opravijo le najbolj pripravljeni in izurjeni gorniki, naletel na truplo. Neuradno je bil prav Romun tudi tisti, ki je poklical na pomoč.Posredovali so gorski reševalci iz Bovca, v zraku je bila znova tudi dežurna ekipa gorske reševalne službe na Brniku, ki je poletela s helikopterjem Slovenske vojske.Dežurna zdravnica GRS je ob prihodu ugotovila, da je 73-letni planinec z območja ljubljanske upravne enote umrl na kraju nesreče. Med sestopanjem z vrha Triglava mu je spodrsnilo in ga vrglo čez previs 50 metrov globoko. Nesrečni gornik se je zaustavil šele po 200 metrih drsenja po snežišču. Tam ga je našel romunski planinec.Medtem ko so truplo s helikopterjem prepeljali v dolino, natančneje Trento, je ob 14.39 omagal planinec na grebenu Kovka. S helikopterjem so ga prepeljati v UKC Ljubljana, prav tako tudi pohodnico, ki jo je ob 16.46 obšla slabost na vipavskem gradu. Ob 20.17 sta se na pobočju Stola izgubila še dva tuja planinca. Gorski reševalci GRS Radovljica so ju že kmalu našli in nepoškodovana pospremili v dolino, na mejnem prehodu Ljubelj pa predali avstrijskim gorskim reševalcem.