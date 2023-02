Romun je prevažal ukradenega

Ugotovili so, da je eno izmed naloženih vozil ukradeno na območju Francije. Vozilo so zasegli, zoper Romuna pa podali kazensko ovadbo.

Zjutraj se je pred predorom Dekani sprožila višinska kontrola. Policisti so ugotovili, da ima državljan Madžarske sicer na tovornem vozilu pravilno naložen tovor, v postopku pa so ugotovili kršitve zaradi nepravilne uporabe tahografa. Izdali so mu plačilni nalog.

Pri Razdrtem so ustavili državljana Rusije, ki prebiva v Sloveniji. Zaradi suma, da ima ponarejeno vozniško dovoljenje, so mu dokument zasegli.

V Plinarniški ulici v Mariboru so okoli 22. ure med tatvino električnih vodnikov zgrabili dva tatova. Zoper oba so podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru.