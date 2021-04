Romun je hotel s klonom BMW čez mejo

Ko se je na kontrolno točko v Vrtojbi pred dnevi nekaj po poldnevu iz Italije pripeljal 31-letni voznik BMW X6 s španskimi registrskimi številkami, so policisti pri pregledu vozila in listin ugotovili, da sta tipska nalepka in serijska številka šasije ponarejeni, prometno dovoljenje pa ukradeno. Voznik in 21-letna sopotnica sta državljana Romunije.Na avtu je bila identifikacijska nalepka, ki ni ustrezala originalni tipografiji nalepke oziroma je bila ponarejena tipska nalepka vozila, prav tako je bila ponarejena odtisnjena serijska številka šasije. Pri preverjanju pristnosti italijanskega prometnega dovoljenja (obrazca) z identičnimi oznakami avtomobila znamke BMW X6 italijanskih registrskih številk so ugotovili, da je bilo prometno dovoljenje ukradeno v Italiji. Številka šasije vozila kot tudi identifikacijska tipska nalepka vozila sta prilagojeni pristnemu prometnemu dovoljenju; gre torej za tako imenovani klon vozila.»To pomeni, da podobno motorno vozilo z isto številko šasije, identifikacijsko tipsko nalepko in prometnim dovoljenjem že obstaja,« pojasnjuje, predstavnik novogoriške policijske uprave za odnose z javnostmi. Za vozilom je v schengenskem informacijskem sistemu SIS II Italija razpisala ukrep za zaseg, saj je bilo v začetku novembra lani tam ukradeno.Policisti so BMW zasegli in o primeru obvestili tožilstvo v Novi Gorici. Po preiskavi bodo 31-letnika ovadili zaradi utemeljenega suma ponarejanja listin in prikrivanja.