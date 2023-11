Romski novinar se je znova izognil zaporu

Devetintridesetletni Bogdan Miklič iz Stranske vasi, širši javnosti znan kot romski novinar, je pred dnevi potreboval kar precej časa za razmislek, ali bi priznal krivdo ali ne. Ni ga toliko begalo dejstvo, da podjetniku iz okolice Trebnjega za opravljena dela dolguje dobrih 3600 evrov, ne, najbolj ga je mučila dilema, ali ga bo sodišče poslalo za zapahe.

No, v zaključku je bil obsojen na pol leta zapora, a je že sodnica Tadeja Predanič v izreku sodbe odločila, da bo kazen odslužil z delom v splošno korist. Specialni povratnik, kot ga je imenovala tožilka Gordana Vertuš Knez, ima v kazenskem listu zapisanih že pet pogojnih obsodb, med njimi tudi eno zaporno kazen, čakajo pa ga novi kazenski postopki. Pri predlogu tokratne kazni je bila tožilka odločna: pogojna kazen ne pride več v poštev.

Bogdan Miklič je na sodišče prišel s partnerico Nadjo Grm, s katero ima tri otroke, stare od 9 do 20 let. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Pred štirimi leti in pol je za dela na svoji hiši najel podjetnika iz okolice Trebnjega. Najprej sta se dogovorila, da bo obrtnik naredil nadstrešek, potem je Miklič svoje želje dopolnil, tako da je gradbinec nadstrešek še zaprl s treh strani. Seveda je Miklič obljubil plačilo, čeprav je, tako mu očita tožilstvo, vedel, da računa ne bo plačal.

5 pogojnih obsodb je že fasal.

»Podjetnik mu je sprva, kot sta se dogovorila, izdal račun na njegovo ime, a se je Miklič premislil in zahteval, naj se račun glasi na društvo Cigani nekoč, Romi danes, čeprav je vedel, da ima to društvo že od leta 2014 blokiran račun,« je očitke iz obtožnega predloga predstavila okrajna tožilka in v primeru priznanja krivde ponudila kazen pol leta zapora.

Otroke mora voziti v šolo

»Kazen je prevelika za takšno dejanje. Ljudje ubijejo človeka, pa dobijo nekaj mesecev zapora,« je kljuboval Miklič, a ga je sodnica okrajnega sodišča v Trebnjem Tadeja Predanič soočila z dejstvom, da je za goljufijo zagrožena kazen do treh let zapora.

»Ne morem iti v zapor. Doma imam tri otroke, stare od 9 do 20 let, ki jih je treba preživljati. Sem oče, ki si želi otroke spraviti do poklica in do boljšega življenja, kot ga ima večina Romov. A trenutno dolga ne morem plačati v enem znesku, sem pa pripravljen kazen odslužiti. Fizično sem sposoben delati, zelo rad delam in si tudi želim delati. Moja družina je urejena in bi zlahka hodil na delo. Enkrat sem kazen že odslužil z delom v splošno korist, delal sem v bolnišnici, celo kakšno uro več sem oddelal, ker je bila družba res odlična. Mogoče bi šel spet delat v bolnico, ali pa kak vrtec ali šolo. Če bi me obsodili na zaporno kazen, otrok ne bi mogel voziti v šolo,« je poskušal biti prepričljiv.

»Moja družina je urejena, ne morem iti v zapor. Če bi me obsodili na zaporno kazen, otrok ne bi mogel voziti v šolo,« meni obtoženi Bogdan Miklič. FOTO: Jure Eržen

Sodnica mu je zabičala, da je dolg tako ali tako dolžan plačati ne glede na kazen, Miklič pa je pripomnil, da je pripravljen mesečno nakazovati dolgovani znesek. A podjetnik je takšne obljube že poslušal, in sicer pred dobrima dvema letoma, ko je bila preiskava. Takrat se je Miklič zavezal, da bo mesečno vračal dolg, a podjetnik do danes ni dobil niti centa.

Miklič, ki ima na občinski zemlji v lasti novo hišo, ki je v postopku legalizacije, od države dobi dobrega tisočaka socialne in otroških dodatkov. Pravi, da ni lastnik nobenega avtomobila, a tisti, ki ga poznajo, povedo, da njegova družina živi na veliki nogi, razkošno in razsipno.

Specialni povratnik

»Bogdan Miklič je bil že večkrat obsojen za premoženjska kazniva dejanja, za tatvine in goljufijo in je specialni povratnik. Obsojen je bil na pogojne kazni, ki pa nanj niso imele takšnega učinka, da kaznivih dejanj ne bi ponavljal, in niso dosegle namena. Hkrati so v teku številni drugi kazenski postopki, zato je primerna zgolj kazen zapora, z alternativnim prestajanjem kazni pa se ne strinjam,« je bila odločna tožilka.

Sodnica pa je nanizala olajševalna dejstva, ki so pretehtala pri odločitvi za delo v splošno korist: »Od kaznivega dejanja so minila že štiri leta, dejanje je priznal, je oče treh otrok, njegova družina je urejena, tudi sam je urejen in je sam predlagal, da bi rad delal, eno od izrečenih kazni pa je že odslužil na tak način. Dejanja, zaradi katerih še ni bil obsojen, pa mu ne moremo šteti v oteževalne okoliščine.«

Z Okrožnega državnega tožilstva Novo mesto so na naša poizvedovanja odgovorili, da je »zoper Bogdana Mikliča na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu vloženih več kazenskih ovadb zaradi kaznivih dejanj goljufije v povezavi z različnimi romskimi društvi, pa tudi zaradi kaznivih dejanj ponarejanja listin v povezavi z istimi goljufijami. Vloženi so obtožni akti zaradi kaznivega dejanja tatvine in grožnje. O višini oškodovanja še ni mogoče govoriti, gre pa za večje število oškodovancev.« Tako je v odgovor zapisala Nada Črnugelj, višja državna tožilka in namestnica vodje ODT v Novem mestu.

Okrajna tožilka Gordana Vertuš Knez se ni strinjala s predlogom zagovornice, da bi Miklič zaporno kazen odslužil z delom v splošno korist. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Več kot 30 oškodovancev

Kot smo izvedeli neuradno, se paket ovadb nanaša na skoraj 30 oškodovancev, ki naj bi bili oškodovani za več kot 100.000 evrov. Miklič naj bi posle naročal tako, da je pisal fiktivne naročilnice, ki so se glasile na tri različna že zdavnaj blokirana društva, in sicer na Zvezo Romov za Dolenjsko, Romsko društvo Cigani nekoč, Romi danes in Romsko društvo Iz sveta Romov.

Vsaj v eni zadevi je ovadena tudi njegova partnerica Nadja Grm. Ovadbe se večinoma nanašajo na gradbena dela na njegovi hiši, ki jo je postavil na občinski zemlji, pa tudi na nabavo različnega materiala za hišo: vrat, oken, centralne peči, tudi »nakupa« telefonov, pnevmatik in še česa. Nekateri oškodovanci, ki niso zajeti v prej omenjene številke, so odstopili od pregona, sicer bi bil seznam oškodovancev in škode še daljši.