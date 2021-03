Romske zdrahe: pretepli nosečnico, avto sesuli s sekiro

Če oblastniki nikakor ne morejo dojeti, da romska problematika postaja vse bolj neobvladljiva, pa je to jasno ljudem na Dolenjskem, ki živijo ob romskih naseljih. To se je znova potrdilo v samo nekaj dneh v Dobruški vasi in na Mihovici. V romskem naselju v Dobruški vasi so morali domači gasilci kar dve noči posredovati zaradi požarov dveh barak, na Mihovici pa je objesten Rom najprej s sekiro povsem razbil avto Roma iz Dobruške vasi, potem pa pretepel njegovo noseče 19-letno dekle. Dogajanje je bilo zabeljeno tudi s streljanjem. Valerija Kovačič z izvidom z urgence dokazuje, da njen mladoletni...