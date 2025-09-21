Ko je bil Roman na dopustu, mu je v hišo priletela pettonska skala (FOTO)

DOMAČINE OGROŽAJO PODORI

Na Straški gori domačine spet ogrožajo podori. Občina Straža je že pred leti zagnala projekt zaščite.

»Ko smo bili na morju, se je to zgodilo. Klicali so me zjutraj, pa nisem verjel. Potem sem dobil fotografije, se prepričal na lastne oči ter se vrnil domov,« nam je Roman Počervina zaupal, kako so mu tri velikanske skale uničile zidanico in tudi dopust. Prvi so kmalu po sedmi uri zjutraj na prizorišče prihiteli gasilci PGD Vavta vas, ki so se tudi izkazali s prvim posredovanjem in sanacijo. Roman je doma v sosednji Jurki vasi, na Straški gori ima vinograd. Njegov oče je tam zidanico zgradil leta 1975. Počervinovi so radi zahajali nad Stražo, od koder je božanski pogled na Dolenjsko in reko ...