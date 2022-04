Razočarani in skrušeni so starši pokojne Romane Muhič, Liljana in Brane, zapustili novomeško sodišče. Brane niti ni mogel do konca poslušati obrazložitve sodbe, ki je krvnika njune ljube hčerke Boruta Turka poslala za zapahe za štiri mesece manj kot 15 let. 15 let je najvišja možna kazen za uboj. »Borut je Romano, ki ji ni mogoče očitati niti enega samega drobnega greha, ubil podlo, za kar si zasluži najvišjo možno kazen. Ko mu je po dolgotrajnem mučnem odnosu povedala, da ne more več tako naprej, jo je zverinsko ubil. Pa ni ubil le nje. Njena otroka bosta za vedno ožigosana zaradi ma...