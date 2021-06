Rokov čoln v hosti, serviser zaprt

Pred poletnimi meseci, ko zaživijo plaže ob morju in jezerih, se marsikdo pripravlja na to obdobje – tudi lastniki čolnov, ki jih iz različnih razlogov popravljajo. Ljubljančan Rok nam je zaupal o težavah, ki si jih je nič hudega sluteč nakopal na glavo, ko je na enem od spletnih portalov za morjeplovce vseh vrst naletel na oglas servisa Lema, v katerem je popravila ponujal Lenart Š. iz Železnikov. Po spletu je Roku ponudil, da bo popravil nekaj malenkosti: »Na svojem profilu Lema Renal ima tudi slike popravila in vzdrževanja čolnov,« pripoveduje Rok, za katerega se je začela...