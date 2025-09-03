Robo prodajali brez računov in v žepe pospravili 380.000 evrov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto so prejšnji mesec na območju Posavja opravili več hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter 53-letnemu domačinu, ki so ga sumili, da je zagrešil več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, začasno odvzeli prostost.

Po pregledu zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper dva slovenska in tri hrvaške državljane ter eno podjetje s posavskega območja. Osumljeni so namreč med letoma 2019 in 2022 storili več kaznivih dejanj davčne zatajitve in ponareditve poslovnih listin.

Podajali so na črno

»Preiskava je pokazala, da je glavni osumljenec iz ozadja upravljal več slovenskih in hrvaških podjetij, ki so danes večinoma že izbrisana. V sodelovanju z drugimi osumljenci je utajeval davke in si tako pridobival nezakonit zaslužek. S prikazovanjem lažnih dobav blaga povezanim podjetjem na Hrvaškem so si neupravičeno uveljavljali odbitek davka na dodano vrednost, veliko blaga je bilo hrvaškim kupcem tudi prodanega ‘na črno’, torej za gotovino in izdanih brez računov,« je ugotovitve kriminalistov strnila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Osumljenci so tako v lastne žepe pospravili več kot 380.000 evrov, za kolikor so oškodovali proračun Republike Slovenije.Tako dolgo so se roku pravice izmikali, ker so v poslovne knjige in poročila vpisovali lažne podatke in te predložili davčnemu organu, kar pomeni, da so zagrešili še kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa do dve leti zapora.