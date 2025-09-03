UTAJA DAVKOV

Robo prodajali brez računov in v žepe pospravili 380.000 evrov

Kriminalisti so v Posavju odvzeli prostost 53-letniku, ki ga sumijo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.
Fotografija: Sprejemali so le gotovino. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Sprejemali so le gotovino. FOTO: Getty Images

B. K. P.
03.09.2025 ob 18:42
B. K. P.
03.09.2025 ob 18:42

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto so prejšnji mesec na območju Posavja opravili več hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter 53-letnemu domačinu, ki so ga sumili, da je zagrešil več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, začasno odvzeli prostost.

Po pregledu zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper dva slovenska in tri hrvaške državljane ter eno podjetje s posavskega območja. Osumljeni so namreč med letoma 2019 in 2022 storili več kaznivih dejanj davčne zatajitve in ponareditve poslovnih listin.

Podajali so na črno

»Preiskava je pokazala, da je glavni osumljenec iz ozadja upravljal več slovenskih in hrvaških podjetij, ki so danes večinoma že izbrisana. V sodelovanju z drugimi osumljenci je utajeval davke in si tako pridobival nezakonit zaslužek. S prikazovanjem lažnih dobav blaga povezanim podjetjem na Hrvaškem so si neupravičeno uveljavljali odbitek davka na dodano vrednost, veliko blaga je bilo hrvaškim kupcem tudi prodanega ‘na črno’, torej za gotovino in izdanih brez računov,« je ugotovitve kriminalistov strnila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Osumljenci so tako v lastne žepe pospravili več kot 380.000 evrov, za kolikor so oškodovali proračun Republike Slovenije.Tako dolgo so se roku pravice izmikali, ker so v poslovne knjige in poročila vpisovali lažne podatke in te predložili davčnemu organu, kar pomeni, da so zagrešili še kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa do dve leti zapora.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

davčna utaja ponarejanje listin preiskava policija

Priporočamo

Janša objavlja fotografije mladih Slovenk in Slovencev. Razlog pa tole (FOTO)
Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Ena največjih balkanskih zvezd rodila hčerko, dobila je prav posebno ime

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Komentarji:

Priporočamo

Janša objavlja fotografije mladih Slovenk in Slovencev. Razlog pa tole (FOTO)
Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Ena največjih balkanskih zvezd rodila hčerko, dobila je prav posebno ime

Izbrano za vas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.