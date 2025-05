Robert kradel avtomobile, enega zažgal, išče ga policija

Policisti iščejo Roberta Carvelyja, svojega starega znanca, ki se že več kot leto dni uspešno izogiba roki pravice. Po naših neuradnih podatkih se ni odzival pozivom Okrajnega sodišča v Kopru, obdolžen je ponarejanja listin – kaznivega dejanja, za katero je zagrožena do triletna zaporna kazen. Gre za zadevo iz leta 2022. Iščejo pa ga tudi zaradi drugih kaznivih dejanj. Policija navaja, da 41-letni ubežnik menjuje vozila in se najpogosteje zadržuje med Trstom in Koprom oziroma na slovenski obali. Carvely je sicer živel v zaselku Poletiči, nad povirjem Dragonje, ki je del koprske mestne občine....