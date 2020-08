Robert (30) brez čelade v smrt

Tridesetletnik je nova žrtev naših cest.

Tudi takojšnja pomoč ni bila dovolj, saj je bil motorist na kraju nesreče mrtev.

Zelo blizu kraja zabave, s katere se je domov brez čelade odpeljal na motorju, je bil po besedah domačinov iz Štanjela, ki so ga poznali, doma 30-letni. A do doma na žalost ni prišel, saj se je tragično ponesrečil in postal nova žrtev naših cest.Brez čeladeKot so pojasnili policisti, se je v soboto ob 22.55 v Štanjelu v komenski občini zgodila nesreča, v kateri je ena oseba umrla: »Tridesetletni voznik neregistriranega motornega kolesa je vozil v naselju Štanjel. Izgubil je oblast nad vozilom in začel bočno drseti, nato pa je trčil v kamniti zid. Zaradi hudih poškodb je na kraju samem umrl. Voznik v času vožnje ni uporabljal čelade,« so pojasnili.Kot smo izvedeli, je bila na las podobna nesreči, kot se je zgodila prejšnji konec tedna. Mravlja naj bi z motorjem (šlo naj bi za 400-kubični kros motor) zapel del zidu in je padel, da ga je odneslo navzdol proti drugemu delu zidu. Kot smo še izvedeli, je bila v neposredni bližini ravno tedaj medicinska sestra, ki je bila med prvimi pri ponesrečencu, a tudi takojšnja pomoč ni bila dovolj, saj je bil motorist na kraju nesreče mrtev.Na pomoč so prihiteli tudi gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, dali prvo pomoč in reševalcem NMP Sežana pomagali pri reanimaciji poškodovanca.