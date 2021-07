Rešili utapljajočega se

Utapljajočemu se se je treba približati s hrbtne strani in ga zagrabiti na primer za lase.

Junaštvo je lahko pogubno

V teh vročih dneh številni iščejo ohladitev v vodi, na žalost pa smo morali letos poročati že o več nesrečah, ki so vzele življenje. O reševanju, ki se je srečneje končalo, pa so v teh dneh poročali s Policijske uprave Koper. Na plaži pod Belvederjem v Izoli so reševalci v soboto ob 13.58 iz vode potegnili nezavestnega 49-letnega moškega in ga odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico. »Z opravljenimi razgovori so policisti ugotovili, da dogodek ni posledica kaznivega dejanja. Policisti bodo napisali poročilo,« so sporočili s PU Koper.»Ker je poletna sezona v polnem razmahu, smo na policiji za vse obiskovalce plaž in kopalce pripravili nekaj preventivnih nasvetov, ki jih je vredno upoštevati,« ob tem opozarjajo policisti. Tako velja, da ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni, ne puščajte otrok brez varstva pri obali, saj ne poznajo nevarnosti; ne uporabljajte vodnih blazin in drugih pripomočkov za plavanje v globoki vodi, ker niso dovolj varni. Nikoli ne plavajte s polnim, pa tudi ne s popolnoma praznim želodcem, po obilnem obroku počakajte najmanj dve uri, izogibajte se alkoholnim pijačam; ne skačite v motno vodo, v plitvine ali na neznanih mestih; upoštevajte vremenske razmere in ne plavajte sami na daljših razdaljah, saj lahko tudi zelo dobro utrjeno in izurjeno telo premaga trenutna slabost.Dobro pa je vedeti tudi, kako nekomu priskočiti na pomoč, če se utaplja. Utapljajočemu se je namreč bolje vreči vrv ali vejo kot skočiti v vodo. Junaštvo je namreč lahko pogubno za oba. »Reševanje iz vode je velikanski telesni napor. Utapljajočemu se se je treba približati s hrbtne strani in ga zgrabiti na primer za lase. Če se oklene reševalca, za slednjega ni drugega izhoda, kot da se potopi in se reši smrtonosnega prijema,« še opozarjajo policisti.