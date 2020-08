Rešili kopalko, ki je nezavestna omahnila s skale

V Sloveniji je pet programov, po katerih se delijo reševalci iz vode (RIV). To so tisti, ki rešujejo iz bazenov, iz naravnih kopališč, iz divjih voda, pa tisti, ki so usposobljeni za reševanje oseb, ki si izposojajo plovila, in še tisti po programu usposabljanja pripadnikov reševalnih služb, kot so gasilske, potapljaške ter enote civilne zaščite. Slednji izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi. Bolj izpostavljeni otrociPogovarjali smo se z reševalcema iz vode na naravnih kopališčih in bazenih, zaposlenima v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper (MOK), z nekdanjim kajakašem, 34-letnim ...