V nedeljo ob 17.31 je na Cesti na Markovec v Kopru zagorelo na balkonu stanovanja. Požar se je razširil tudi v notranjost, zagorela je sedežna garnitura. Ogenj so pogasili gasilci JZ GB Koper. Iz zadimljenega stanovanja v tretjem nadstropju so rešili eno osebo in dve mački. Dve osebi sta bili prepeljani v SB Izola, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

