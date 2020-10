Rešilec na nujni vožnji povzročil prometno nesrečo

Na glavni cesti Solkan-Plave je prišlo do prometne nesreče, ki pa naj po prvih podatkih ne bi imela hujših posledic. Kot je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik, naj bi nesrečo povzročilo reševalno vozilo na nujni vožnji.



Po doslej zbranih podatkih policije naj bi reševalno vozilo, ki je vozilo proti Plavam, v levem nepreglednem ovinku prehitevalo pred seboj vozečo kolono avtomobilov. Nasproti mu je pravilno pripeljal tovornjak s polpriklopnikom, ki je prevažal cement.

Da ne bi prišlo do trčenja, se je tovornjak umikal skrajno desno, ob tem pa prebil varovalno ograjo in padel pod cesto. Voznik tovornjaka z italijanskimi registrskimi oznakami naj bi se pri tem poškodoval.



Prometna nesreča se je zgodila okoli 13.30. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa bo cesta na odseku Plave-Solkan zaprta predvidoma do 21. ure. Obvoz za osebna vozila in avtobuse je urejen čez Goriška Brda, poroča prometnoinformacijski center.