V torek ob 15.40 sta policista postaje pomorske policije Koper s plovila P-08 opazila jadrnico, ki se je odtrgala s priveza v Strunjanu in je v bližini strunjanske plaže nasedla na skale. Iz Uprave RS za pomorstvo (URSP) so lastnika obvestili o tem, ta pa je takoj krenil na pot. Policista sta jadrnico s patruljnim plovilom privlekla do pomola v Strunjanskem zalivu, saj bi to lastnik sam težko storil.Lastnik s Koroškega se je policistom zahvalil za pomoč, poroča PU Koper.