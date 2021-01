Danes ob 9.50 je na Šmarni gori, občina Ljubljana, pri Gorjančevi kapelici pohodnica padla in si poškodovala nogo. Še pred prihodom gasilcev GB Ljubljana in PGD Tacen ter gorskih reševalcev GRS Ljubljana, jo je občan s terenskim vozilom z verigami prepeljal v dolino, tam pa so jo prevzeli reševalci NMP Ljubljana. Prepeljali so jo v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.