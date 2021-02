Reševanje na reki Krki, kjer so opazili moškega

Ob 13.13 so občani na gladini reke Krke pri Irči vasi v Novem mestu opazili moškega, ki je še dajal znake življenja. Gasilci GRC Novo mesto so moškega izvlekli iz vode, pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri oskrbi in oživljanju ter pri prenosu do reševalnega vozila. V pripravljenosti so bili tudi potapljači-reševalci vendar njihova pomoč ni bila potrebna, so zapisali na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

