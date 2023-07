Reševanje na Komni: z otrokom ostala ujeta na gori

Letalska policijska enota je morala znova reševati neprevidna pohodnika, tokrat na Komni. V težave je namreč zašla odrasla oseba s starejšim otrokom, ker sta se v nevihti izgubila pri Govnjaškem kuku. Z uporabo vitla so ju v zahtevnih vremenskih razmerah – na območju reševanja so izmerili sunke vetra do 80 kilometrov na uro – nepoškodovana dvignili v helikopter in ju prepeljali v dolino.

Italijana so rešili. FOTO: PU Nova Gorica

Včeraj pa je posadka policijskega helikopterja z dežurno ekipo za reševanje v gorah in bovškimi gorskimi reševalci s Krnskih jezer rešila dva starejša italijanska pohodnika, in sicer 73-letno žensko in 79-letnega moškega. Bila sta pogrešana od srede ob 20.46, saj se dlje nista vrnila do planinskega doma. Oskrbniki so prosili za pomoč in gorski reševalci GRS Bovec so oba našli dehidrirana v bližini planine Polje. Ženska je bila zaradi zdrsa in padca poškodovana po levi roki. Reševalci so oba pospremili do koče, kjer sta do včeraj počakala na helikopterski transport do splošne bolnišnice na Jesenicah. Policisti opozarjajo, da razmere trenutno niso primerne za gibanje v gorah, in pozivajo k previdnosti ter upoštevanju vremenske napovedi.