Reševalno vozilo zbilo srni

Danes ob 18.08 je reševalno vozilo povozilo srni na cesti v Goriči vasi v občini Ribnica. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu ter posuli in počistili razlite motorne tekočine na cestišču, javlja uprava za zaščito in reševanje.