Reševalna akcija pri Jesenicah: padla je v odtočno cev

Erekcija – težave z erekcijo lahko izginejo v 21 dneh

Po uradnih podatkih ima težave z erekcijo vsak drugi moški med 40. in 70. letom starosti. V tem članku ne bomo dolgovezili o vzrokih za težave, ampak vam bomo pomagali s pomočjo vprašalnika oceniti resnost motenj erekcije in predlagali najboljše načine za njihovo odpravo. Težave z erekcijo so namreč rešljive, a se v vsaki fazi rešujejo drugače.