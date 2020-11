V sredo ob 14.45 je v naselju Prevalje pod Krimom iz hleva ušla mlada telica ušla in padla v reko Ljubljanico. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Podpeč, ki so s čolni preiskali del Ljubljanice med Podpečjo in Goričico pod Krimom, vendar telice niso našli, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.