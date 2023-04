Reševali tudi smučarje in študente

Ne le zaradi plazu na Mali Mojstrovki, reševalci so imeli tudi sicer minuli konec tedna veliko dela. V ponedeljek malo pred 10. uro se je tako med turnim smučanjem na območju Srenjskega prevala v občini Bohinj poškodoval 42-letnik. Pomagali so mu gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem slovenske policije prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Policijski helikopter je poletel tudi po 26-letnega deskarja, ki se je poškodoval okoli 9.30 med deskanjem po smučarski progi, kjer je padel. Sprva so zanj poskrbeli reševalec na smučišču, nadzornik in gorski reševalci.

Pod Skuto v supergah

Nemalo preglavic pa so reševalcem povzročili štirje francoski študenti, ki so v nedeljo zvečer ostali ujeti pri bivaku pod Skuto, saj zaradi pomanjkljive zimske opreme – v gore so se menda odpravili kar v supergah – niso mogli sestopiti. »Reševalna akcija je stekla, vendar je bila zaradi slabega vremena, megle, vetra in popolnoma neprimernih razmer za reševanje prekinjena,« je poročala Gorska reševalna zveza Slovenije. V nedeljo zjutraj so jih rešili člani GRS Kamnik s pomočjo helikopterja Slovenske vojske.