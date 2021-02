Reševali tudi na Šmarni gori

Nevarno še ves teden »V gorah je ogromno novozapadlega snega in ta se zaradi nizkih temperatur še ni predelal in stabiliziral. Takoj, ko se bo malo ogrelo, se bo ves ta sneg splazil dol, zato bo zagotovo še ves ta teden zelo nevarno,« opozarja Jani Bele z GRZS.

Na PU Kranj so opozorili na smrtno nevarno smuko z Begunjščice. FOTO: PU Kranj

S helikopterjem na varno

Člani GRS Kamnik so se zaradi prometnega kaosa komaj prebili do podhlajene ponesrečenke. FOTO: GRS Kamnik

Za povrhu še prometni kaos

15

reševalnih akcij je bilo v prvih desetih dneh leta.

Velike količine snega so v goratih predelih naše domovine ustvarile zimsko pravljico, kot je že dolgo ni bilo. Ljubitelji gora in gibanja v naravi, mesece ujeti v svojih občinah in regijah, hlepijo po doživetjih v snegu, marsikdo pa pri tem pozabi na lastno varnost. Razmere v visokogorju so te dni zaradi izjemno velikih količin snega, ki grozi, da se bo splazil, namreč smrtno nevarne, v sredogorju in še nižje, kjer je za plazove manjša možnost, pa je zaradi nizkih temperatur večja nevarnost podhladitve, na poledenelih poteh pa zdrsa.Že od novega leta vse z gorami povezane organizacije opozarjajo na izredno nevarne razmere v gorah in naj ljudje z obiskom visokogorja vendarle počakajo ter ne izzivajo usode. »V zadnjih dneh imamo gorski reševalci polne roke dela! Razmere v visokogorju so zaradi novozapadlega snega nevarne. Apeliramo na vse, ki se odpravljate v hribe, da dobro preverite zimske razmere in ne izzivate usode po nepotrebnem! Poskrbite tudi za ustrezno opremo. Pazite nase in srečno,« so na spletu Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) zapisali že pred novim letom. A od takrat se je vse skupaj samo še stopnjevalo.Še vedno se najdejo takšni, ki so jim opozorila in tudi lastna varnost očitno malo mar. Minuli petek je na območju Krna, ki je eno samo ogromno strmo plazišče, le malo manjkalo, da bi se zgodila tragedija. Kot so sporočili gorski reševalci društva Gorske reševalne službe (GRS) Tolmin, se je 30-letni turni smučar popoldne odpravil proti vrhu. Med prečenjem močno zasneženih pobočij na višini okoli 1600 metrov je sprožil več kložastih plazov, zato je vzpon prekinil in poklical na pomoč. Gorski reševalci so se takoj odzvali in se podali do planine Kuhinja, medtem pa je posadka helikopterja Slovenske vojske z ekipo HNMP poletela nad mesto, kjer jih je v objemu pretečih plazov čakal turni smučar. Nepoškodovanega so z elektromotornim vitlom dvignili z nevarnega terena in ga pripeljali do gorskih reševalcev na planini Kuhinja. »Čeprav je pogled na debelo zasnežena pobočja gora izjemno vabljiv, pa vse turne smučarje in druge obiskovalce gora opozarjamo, da je nevarnost plazov zelo velika. Če kljub temu nameravajo na turo, naj dobro preučijo razmere na terenu in za vzpon izberejo pobočja, kjer ni nevarnosti plazov. Pa brez obsojanja, sporočilo jenamenjeno obveščanju o trenutnih nevarnostih proženja snežnih plazov,« je sporočiliz GRS Tolmin.Prav tako Služba za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica - Tržič dnevno obvešča o veliki in znatni nevarnosti plazov, a tudi o tem, da se nekateri požvižgajo na vsa opozorila in table. V včerajšnjem opozorilu so zapisali: »V grapah in zavetrnih legah je še vedno ogromno odloženega snega. Na teh delih moramo biti zelo pazljivi, saj že ob zelo majhni dodatni obremenitvi snežne odeje lahko sprožimo snežni plaz. Sončno obsevanje prisojnih in travnatih pobočij bo v naslednjih dneh sprožilo še preostale zelo labilne snežne površine. Odsvetujemo vam hojo pod temi pobočji. Za ocenjevanje stabilnosti potrebujemo dodatno znanje.«Na nevarnost v gorah so se odzvali tudi na Policijski upravi Kranj in objavili fotografijo turnega smučarja na Begunjščici. Pod njo so zapisali: »Kandidati za rubriko črna kronika. Velika nevarnost snežnih plazov − sploh zelo obiskana Begunjščica je smrtno nevarna, pa seveda še marsikateri drug konec v gorah. Ampak ja, eni boste še naprej gonili svoje, samo ne računajte, da bodo drugi brezpogojno tvegali za vas. To odpade.«A ne le v visokogorju, gorski reševalci imajo ogromno dela prav v sredogorju in po gričih okoli večjih mest. V prvih desetih dneh novega leta so imeli gorski reševalci GRZS kar 15 akcij. V nedeljo so tako na Pohorju reševali dve osebi, ki sta se izgubili in omagali. Gorski reševalci so do njiju prišli s pomočjo motornih sani, ki jim jih je posodilo podjetje Marprom. Tudi na Šmarni gori so imeli člani GRS Ljubljana samo čez vikend dve akciji, ko sta si pri zdrsu dve osebi polomili roko in nogo, kamniški reševalci pa so šli na pomoč na Veliko planino, kjer si je turna smučarka nad planino Kisovec zlomila nogo. Ker je bil helikopter zaseden, so imeli precej težav pri klasičnem dostopu do ponesrečenke. Na srečo je bil na planini zdravnik reševalec, ki se je prvi prebil s smučkami do nje in ji dal prvo pomoč, preostali gorski reševalci GRS Kamnik pa so se morali kar dolgo prebijati skozi pločevinasto kačo na Kranjskem Raku, kjer je bil tisti dan pravi prometni kaos. Ko so se reševalci z akijem, grelnimi blazinami, vakuumsko vrečo in turnimi smučmi prebili do ponesrečenke, je bila že malo podhlajena.»Po eni strani je velika sreča vsaj v tem, da je tako veliko snega, da ljudje z avtomobili ne morejo do visokogorskih izhodišč, na primer do Vršiča. A zato veliko hodijo po vseh nižjih hribih, kjer imamo gorski reševalci tudi največ intervencij. Zdaj, ko je pritisnil mraz, so poti poledenele in obstaja velika nevarnost za zdrs. Za Šmarno goro so tako potrebne derezice,« povez GRZS.