Reševali otroka, ki se je zagozdil

Ob 14.21 so na Tacenski cesti v Ljubljani gasilci GB Ljubljana v stanovanju večstanovanjskega objekta s tehničnim posegom rešili otroka, ki je imel zagozdeno roko v okenskem krilu odprtem na kip, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: