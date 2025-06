Reševalci posneli planinca, ki se je zaplezal Mojstrovki (VIDEO)

Pohodništvo in planinarjenje sta vedno bolj priljubljena vzdržljivostna športa, a vse prevečkrat se zgodi, da planinci ne znajo realno oceniti svoje sposobnosti in se na turo odpravijo v neprimerni opremi z nezadostnim znanjem.

V izogib nesrečam je pomembno, da izberete poti, primerne svojim psihofizičnim sposobnostim, imate s seboj primerno planinsko opremo, ki jo morate znati tudi uporabljati. Planinska zveza svetuje, da vedno preverite odprtost planinskih koč, se na turo odpravite dovolj zgodaj ter o svojih poteh in načrtih obvestite domače, pred turo pa več dni prej spremljajte tudi vremensko napoved za gore.

Po poročanju STA so po več kot desetletju naraščanja rekordnega števila intervencij gorski reševalci lani zabeležili manj posredovanj kot leto prej - skupno 633, kar je 54 manj kot v letu 2023. Vodja Gorske enote policije Matej Brajnik pa je ob tem poudaril, da v zadnjih letih vse pogosteje zaznavajo, da so pohodniki - planinci dobro opremljeni, manjka pa jim znanja za uporabo te opreme ter izkušenj za oceno situacije.

Na družbenem omrežju Instagram je Slovenska policija s sledilci delila video, ki prikazuje reševanje planinca, ki ga je, kot so zapisali, presenetila gora.

»Včeraj, Mojstrovka. Reševanje nemočnega planinca, ki ga je presenetila gora. Previdno na turo, v skladu s svojimi sposobnostmi, opremite se, načrtujte pot.«

Ne bo odveč opozoriti, da imate s seboj tudi toplo oblačilo ter kapo in rokavice, v gorskem svetu se vreme namreč zelo hitro spremeni, zelo nizke temperature in sneg poleti v gorah niso nič nenavadnega.

Zemljevidi, vodniki, internet in poznavalci vas lahko poučijo o dolžini, višinski razliki, težavnosti ture in o trenutnih razmerah. Ture vedno izberite glede na sposobnosti skupine. Posebej bodite pozorni na vremensko napoved, saj veter, dež in mraz povečajo nevarnost nezgod.