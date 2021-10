Reševalci opazili prevrnjeno vozilo in osebo v njem

Na Belokriški cesti v občini Piran se je sinoči okoli 22.30 zgodila prometna nesreča. Prevrnjeno vozilo in osebo v njem so na nujni vožnji opazili reševalci in na pomoč poklicali gasilce. Ob prihodu gasilcev je bila poškodovana oseba že v reševalnem vozilu. Odpeljali so jo v izolsko bolnišnico.

Gasilci so zavarovali kraj nezgode in pomagali policistom pri usmerjanju prometa.