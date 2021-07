Reševalci na pomoč planincu, ki si je poškodoval glavo

Ob 15.27 si je na Sedmerem Triglavskem jezeru – Zeleno jezero, občina Bohinj, planinec poškodoval glavo. Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Bohinj. Poškodovanca je na kraju oskrbela dežurna ekipa GRS na Brniku. V UKC Ljubljana pa ga je s helikopterjem prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: