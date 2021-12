Kranjski policisti so obravnavali prijavo o treh mladoletnikih, »ki so na javnem kraju obnemogli zaradi pijanosti«. Eden od njih je izgubil tudi zavest. Vse tri so oskrbeli reševalci, življenje nobenega od njih pa ni ogroženo. S tem bodo seznanili pristojni center za socialno delo, sporoča PU Kranj.