Reševal bi se s supergami

Policisti Mihe Šesta najverjetneje ne bi odkrili, če ga trgovec ne bi prepoznal po načinu hoje in po konstituciji.

Črni športni copati puma, ki so si jih policisti zaradi dokazovanja o vpletenosti Kamničanav tri rope tako zelo želeli pridobiti na njegovem domu, bi lahko bili celo izločeni iz sodnega spisa. Razlog? Zaseženi naj bi bili nezakonito. Vsaj tako je po zaslišanju njegove mameprepričana obramba 39-letnega brezposelnega tesarja.Njegova mama je na sodišču razložila, da je 18. marca lani na njena vrata stanovanja pozvonil policist. Povedal ji je, da je prišel zaradi sina. Spustila ga je v stanovanje, da bi se v miru pogovorila. »Rekel je, da je Miha zaprt, da naj bi ropal, in da se tudi čudi, da je ropal prav on, saj je ustanovil športno društvo,« se je spominjala. Policist jo je nato vprašal, kje je Mihova soba, kar mu je tudi pokazala. V sobi je nato pogledal po omarah, dvignil je tudi posteljo in šel še na balkon. »'Ali nima čevljev?' me je vprašal.Odgovorila sem mu, da ja. Ampak v omari v hodniku. Rekel mi je, da bi ene superge vzel,« je nadaljevala Janica, ki je tistega dne hodniku stanovanja tudi odprla omaro s čevlji. Nakar je med najmanj 15 športnimi copati obtoženega Mihe policist vzel točno določene črne in jih odnesel. »On je samo rekel, da potrebuje superge,« še zatrdi Mihova mama in doda, da ne drži zapis iz uradnega zaznamka, ki ga je sicer tudi podpisala, da je šla kar sama v sobo in policistu izročila čevlje. Pa tudi, da bi policistu rekla, da tudi sama sumi, da je Miha spet postal odvisnik. »O tem sploh nismo govorili,« je še povedala ljubljanski okrožni sodnici»Tako je mogoče zaključiti, da je bilo delovanje policista nezakonito, in sodišče naj izloči še tudi morebitne druge dokaze, ki temeljijo na nezakonitem zasegu športnih copatov,« pa je ob predlogu za izločitev dokazov povedala Šestova zagovornica. Tožilstvo je temu nasprotovalo, saj je menilo, da je Janica povsem prostovoljno policistu izročila obuvalo. Sodni senat pa se je nato odločil, da bo pred končno odločitvijo o morebitni izločitvi dokazov zaslišal dotičnega policista.Miha Šest naj bi svoj roparski pohod začel 12. marca, ko je zamaskiran z nožem v roki vstopil v kamniško trgovino z oblačili Nina fashion in od trgovke izsilil 90 evrov. Naslednji dan je podobno storil tudi v tamkajšnji Tuševi drogeriji in trgovka mu je v strahu izročila 480 evrov. Njegova zadnja tarča pa je bil Tuš Market Veronika, 17. marca, ki pa je na istem kamniškem naslovu kot njegovo domovanje. Eni od tamkajšnjih zaposlenih je nož s ploskim delom pritisnil na hrbet ter jo tako usmeril proti blagajni. Iz nje mu je tako dala 850 evrov. Policisti ga najverjetneje ne bi odkrili, če trgovec iz iste trgovine Šesta takrat ne bi prepoznal po načinu hoje in po konstituciji kot soseda in njihovo stalno stranko.Šest je sicer v mladosti zapadel v droge, posledično pa tudi v kriminal. Nato se je v nekem trenutku odločil, da tako več ne more iti naprej, in si je uredil življenje. Še več. Postal je glavni pobudnik in zagovornik ulične vadbe v Kamniku, bolj prepoznane kot street workout. Na ta način je želel mladino spraviti proč od računalnikov, predvsem pa kriminala. Leta 2015 je v pogovoru za Nedelo povedal, da se ne drogira že 11 let, da ne pije, ne kadi in da nima težav s policijo. V času pred domnevnimi ropi je bil brez službe, živel je pri mami in očetu, ki sta mu tudi finančno pomagala.