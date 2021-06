Reprezentant kradel in ropal (FOTO)

»Tekmo državnega prvenstva so odigrali Mariborčani in Slavija Junior. Založani so na Štajerskem slavili z 8:1, polovico zadetkov pa je dosegel Beno Čuden,« je bila konec leta 2018 vest o razpletu ene od tekem v slovenski hokejski ligi. Če bo sodba pravnomočna, bo sedel dve leti in pol. FOTO: Blaž Samec Kdo ve, kam bi poti zanesle enega najobetavnejših slovenskih športnikov, če bi se še naprej pridno oklepal hokejske palice. Nemara bi se 23-letnik znašel v katerem od bogatih evropskih klubov in zaslužke meril v desettisočih evrov. Če bi ga talent zanesel čez lužo in bi bil uspešen v...