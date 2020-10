Rentgen odkril 300 kilogramov heroina

Gregor Setnikar. FOTO: Moni Černe

Sledili naj bi mu doma in v tujini

Ne lepilo, ampak čisti heroin FOTO: PU Koper

Na koprskem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje trojici, ki je obtožena tihotapljenja takrat rekordnega zasega heroina v Sloveniji. Prvoobtoženi 42-letni, slovenski državljan sirskih korenin, 32-letniiz Komende in 32-letniiz Dragomera so krivdo za kaznivo dejanje že na predobravnavnih narokih lani zanikali.Spomnimo, 27. aprila predlani je v koprsko pristanišče na turški ladji priplul zabojnik, ki je bil naložen v Iranu, med lepilom za keramiko pa so odkrili tudi 302,3 kilograma izredno čistega heroina. Analiza je pokazala, da je mešanica vsebovala 57 odstotkov prepovedane droge. Povprečna čistost heroina za ulično preprodajo znaša sicer 12 odstotkov, kar pomeni, da bi iz enega kilograma, kot so nam lani razložili na policiji, z redčenjem oziroma povečanjem volumna s primesmi dobili tudi do 5 kilogramov heroina! Cena za kilogram se giblje med 15.000 in 20.000 evri, gram stane okoli 35 evrov. S pošiljko bi torej lahko zaslužili, odvisno od stopnje redčenja in prodaje na gram oziroma kilogram, celo okoli 60 milijonov evrov.Vodja oddelka za analize in kontrole pri koprskem finančnem uradupravi, da so zabojnik kontrolirali zato, ker je bila vstopna deklaracija zaznana kot tvegana, zato je bila pošiljka rentgensko pregledana.Ker je šlo za prvo pošiljko pošiljatelja prek koprskega pristanišča, pa je bil pomemben dejavnik tveganja tudi sam naročnik: »Anomalija je bila v zadnjem delu zabojnika, odstopal je zaradi teže, na podlagi skenirane slike pa je bila ugotovljena tudi drugačna barvna lestvica. Tam je bila ob fizičnem pregledu tudi najdena droga. Vreče, ki so odstopale, so bile na štirih paletah,« je pojasnil predstavnik Fursa.Vettorazzi, ki je iz Sirije v Slovenijo prišel leta 2009, naj bi, tako tožilstvo, za družbo Sarai Golden Home s Škofljice v Iranu naročil 20 ton lepila za keramiko oziroma 800 vreč. Med lepilom pa so, tako obtožnica, neznani sostorilci skrili 25 označenih vreč, v katerih so cariniki našli heroin. Obtožena trojica naj bi sodelovala z neznanimi člani hudodelske združbe, skupaj z 38-letnim Ljubljančanom, ki je že od prvega dne na begu. Po navedbah naših dobro obveščenih virov bi bil lahko v Španiji, Bosni in Hercegovini ali Črni gori.Koprski kriminalisti so vreče s heroinom zasegli, tiste z lepilom pa so po kakšnih dveh tednih naročniki lahko odpeljali na sedež podjetja Sarai. V tamkajšnje skladišče naj bi 11. maja predlani prišel Alibašić s Kočanom in Setnikarjem. Alibašića je, tako tožilstvo, o prispeli pošiljki obvestil Vettorazzi.Ker označenih vreč s heroinom ni bilo med lepilom in nihče ni vedel, kdo jih je vzel in kam so izginile, pa naj bi se za Vettorazzija začele težave. Po poročanju Primorskih novic je slednji v zagovoru prejšnji teden izpovedal, da za heroin sploh ni vedel. Povedal je, da mu je Kočan ponudil milijon evrov, da bi lahko iz zabojnika vzel del vreč z lepilom in jih poslal v Španijo. Šele potem, ko so soobtoženi ugotovili, da vreč s heroinom med lepilom ni, pa naj bi Vettorazzi izvedel, da je bila v njih v resnici prepovedana droga.Neznani ljudje so mu zaradi tega menda sledili doma in v tujini, Kočan in Alibašić pa sta prišla v Berlin, kjer ima tudi dom in podjetje, kjer da sta ga tudi pretepla in mu grozila.Zato je po hišnih preiskavah maja lani odšel v Nemčijo, ker je bežal pred ljudmi, ki so sodelovali pri poslu s 300 kilogrami heroina, bal se je za svoje življenje, ne pa ker bi bežal pred policisti. Setnikarja in Alibašića so priprli šele leto po odkriti pošiljki heroina, maja lani, potem ko so koprski kriminalisti opravili hišne preiskave. Vettorazzi je v priporu od septembra lani, ko se je predal policiji. Iz neuradnih, a dobro obveščenih virov smo izvedeli, da naj bi bil tisti, ki je bil v navezi s kriminalno združbo iz Srbije, ki domnevno stoji za mamilarskim poslom, prav pobegli Kočan.Če droge ne bi odkrili cariniki, naj bi ta romala v Nemčijo in od tam po vsej Evropi. Ali je prvoobtoženi Vettorazzi, ki trdi, da kaznivega dejanja ni storil, za drogo pravzaprav vedel in celo zagotovil, da bo tovor prišel do naročnikov, pa bo pokazal dokazni postopek.