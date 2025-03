Rekordno število kazenskih točk! Dogajalo se je na parkirnem prostoru pokopališča

16. 3. nekaj po 14. uri so bili policisti obveščeni, da naj bi na parkirnem prostoru pokopališča na območju Krškega voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in pobegnil s kraja nesreče.

Alenka Drenik Ragnus PU Novo mesto: »O pobegu je OKC takoj obvestil policiste na širšem območju, 28-letni voznik se je kasneje sam vrnil na kraj nesreče. Policisti so ugotovili, da gre za kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se mu zaradi kršitev izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila in mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje. 28-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligramov alkohola (1,5 g/kg). Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili tudi preliminari hitri test, ki je sum potrdil. Odrejen je bil tudi strokovni pregled, na podlagi katerega bo ugotovljena morebitna prisotnost prepovedanih drog.«

Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev uvedli prekrškovni postopek ter na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o voznikih in Zakona o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določajo globo v višini 4.200 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 54 kazenskih točk.