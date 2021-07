Reklamni pano in senčnik ogoržala mimoidoče

Včeraj ob 19.21 je v Gregorčičevi ulici v Mariboru z objekta viseč reklamni pano ogrožal mimoidoče. Gasilci JZ GB Maribor so odstranili viseč, raztrgan reklamni pano.



Kot še poroča uprava za zaščito in reševanje pa je ob 13.47 je v Krojaški ulici v Ljubljani, iz terase hotela sunek vetra odnesel senčnik, ki je pristal na strehi objekta in ogrožal mimoidoče. Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom senčnik spravili s strehe objekta ter ga vrnili lastniku.

