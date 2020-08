Redarji v Sežani na cesti našli avto, v njem pa nikogar

V ponedeljek okoli 9. ure so policiste koprske uprave redarji iz Sežane obvestili, da je na cesti, ki s Partizanske ceste vodi do terminala, ustavljen osebni avto toyota rav4, črne barve, italijanskih registrskih oznak. Vozilo je bilo odklenjeno, brez kontaktnega ključa in imelo prižgane pozicijske luči.



Zaradi suma, da gre za ukradeno vozilo, so policisti zadevo preverili pri italijanskih varnostnih organih in prejeli informacijo, da je bilo vozilo ukradeno v Italiji 17. 6. 2020.



Opravili so ogled vozila in ga zasegli.