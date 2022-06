Razkrivamo podrobnosti incidenta v Ljubljani: redarji mrcvarili jezikavega Boruta

Človek nikoli ne ve, kam ga pripelje življenje; 64-letnega Boruta P. iz Ljubljane je okoli osme zjutraj na kolesu prineslo v Pavšičevo ulico, kjer so mestni redarji spremljali delavce Ljubljanskih parkirišč in tržnic (LPT), ki so odvažali nepravilno parkirano vozilo: »Avto je bil parkiran v križišču in je prav, da so ga odpeljali. Redarja sem vprašal, ali mislijo kaznovati tudi preostale, ki so tam nepravilno parkirali.« Sprva se ni odzival, zato je Borut povprašal po njegovem imenu, da bi pozneje preveril, ali bo svoje delo opravil do konca. Dva posnetka ravsa na cesti »Malce bolj glasno se...