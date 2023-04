Rdeča luč je ni ustavila, jo je pa tovorno vozilo

V četrtek nekaj po 7. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Seidlovi cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 48-letna voznica osebnega avtomobila, ki je pri rdeči luči na semaforju zapeljala v križišče in trčila v voznika tovornega vozila, ki je pravilno pripeljal iz smeri Rozmanove ulice.

Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov ji bodo policisti izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.