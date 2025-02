Prejšnji mesec se je na okrajnem sodišču začelo sojenje bosanskemu državljanu Dinu Muzaferoviću - Cezarju, enemu od treh ključnih osumljenih za likvidacijo Satka Zovka, ki mu tožilstvo v tem primeru očita kaznivo dejanje ponarejanja listin. Krivdo je na predobravnavnem naroku prek videokonference (priprt je v mariborskem zaporu) pred časom zavrnil, prav tako je zavrnil pravico do zagovornika in se je zagovarjal sam. No, zdaj je ugotovil, da bi zagovornika vendarle imel. Včeraj je namreč sodnica Barbara Klajnšek na narok povabila priče dogodka, in sicer policiste Policijske uprave Kranj – a so...