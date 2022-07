Razvažal in prodajal hrano ter pijačo, a bil pijan kot čep

Policisti so včeraj v Dolu pri Pristavi obravnavali voznika kombiniranega vozila, ki je razvažal in prodajal hrano ter pijačo.

Ob tem, da je imel 1,4 promila alkohola v krvi, je vozil tudi brez vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli, poroča PU Celje.

Ob tem sporočajo, da je bil včeraj izredno pester dan. Operativno-komunikacijski center PU Celje je v zadnjih 24 urah prejel 430 klicev občanov – 104 so bili interventni, eden nujen.

31 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, štirje s področja mejnih zadev in tujcev, 45 s področja prometne varnosti in 17 s področja javnega reda in miru.

S področja cestnega prometa poročajo o eni prometni nesreči s hudimi poškodbami, šestih z lažjimi in sedmih z materialno škodo. Dvema voznikoma, ki nista izpolnjevala pogojev za vožnjo, so zasegli vozili.