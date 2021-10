Razsutih okoli 10 ton bio odpadkov, posredovali tudi reševalci

Včeraj ob 22.50 sta v naselju Spodnja Polskava, občina Slovenska Bistrica, trčili osebno in tovorno vozilo. Pri tem se je tovorno vozilo prevrnilo na bok.



Gasilci PGD Slovenska Bistrica in Ptuj so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulatorja, posuli po vozišču izteklem pogonskem gorivu in iz rezervoarja prečrpali okoli 50 litrov pogonskega goriva, delavcem avto vlekle nudili pomoč pri postavitvi vozil nazaj na kolesa in skupaj z delavci cestnega podjejta očistili po vozišču razsutih okoli 10 ton bio odpadkov. V nesreči poškodovani osebi so na kraju oskrbeli reševalci NMP. Cesta zaprta za ves promet do danes Miran Šadl s PU Maribor je za javnost povedal: »Sinoči, ob 22.53 je 30-letni voznik osebnega avtomobila vozil po glavni cesti iz smeri Ptuja proti Slovenski Bistrici. Pred železniškim podvozom izven naselja Pragersko je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovorni avtomobil, ki ga je nasproti pripeljal 27-letni voznik. Po trčenju se je tovorni avtomobil prevrnil na bok iz njega pa so se po vozišču razsuli gospodinjski odpadki (pomije), ki jih je prevažal.



Zaradi tega je bila cesta zaprta za ves promet do danes, do 5.50, ko so vzdrževalci ceste in gasilci uspeli očistili vozišče. Vozišče je bilo namreč zaradi razsutega tovora močno spolzko. Vzdrževalci ceste so za čas zaprtja ceste uredili obvoz. Na kraju prometne nesreče so reševalci oskrbeli oba udeležena voznika, vendar nato nobeden od njiju ni bil odpeljan na nadaljnje zdravljenje. Kazenska ovadba Policisti so obema udeležencema odredili preizkus alkoholiziranosti. Pri vozniku tovornega avtomobila je ta pokazal vrednost 0,00 mg/l, pri vozniku osebnega avtomobila pa vrednost 0,69 mg/l alkohola v organizmu. Po posvetu s pristojnim državnim tožilcem bodo policisti voznika osebnega avtomobila kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanje Nevarne vožnje v cestnem prometu.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: