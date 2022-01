Razstrelili parkomat in odnesli blagajno

Policisti so bili danes malo pred 8. uro obveščeni o incidentu na parkirišču ob avtobusni postaji v Murski Soboti.

Neznanci so okrog 1.30 z eksplozivnim sredstvom razstrelili parkomat in iz njega odtujili blagajno z bankovci in posodo s kovanci za skupno okoli 800 evrov. Na parkomatu je nastala škoda za okoli 3000 evrov. Policisti zadevo še preiskujejo.