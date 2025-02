Razočarana bralka z Obale: »Kje živimo, da je to sprejeto kot nekaj običajnega?«

V soboto popoldne, okoli 17.30, je neznani storilec pred blokom v Regentovi ulici v Ankaranu ukradel motor znamke Piaggio Zip. Gre za vozilo, »v katero je otrok vložil vse svoje prihranke, zbrane od daril in počitniškega dela. Bil je njegov, naš ponos. Zdaj ga ni več,« je na facebooku zapisala bralka z Obale, ki ne skriva razočaranja.

Motor je izginil sredi naselja, izpred večstanovanjskega bloka, toda nihče ni ničesar videl ali slišal. Opozarja, da naj bi bilo obdobje mladosti čas, ko se mladi učijo o poštenosti, trudu in pomenu dela, a jim takšni dogodki kažejo drugačno realnost. »Kako naj mu razložimo, da trud in poštenost v tej družbi ne pomenita nič?« se sprašuje.

Od znancev so slišali, da bi tatvina lahko bila maslo nekoga, ki motor ali otroka pozna. »Kje živimo, da je to sprejeto kot nekaj običajnega? Da vsi vedo, kako takšne kraje potekajo, kdo jih izvaja, pa se nič ne spremeni?« dodaja.

Razočarana nad sistemom

Storilci ostajajo neznani, nekaznovani, »varnostne kamere so povsod, pa nič. Če se nekaj prepovedanega dogaja, zakaj se nič ne ukrene? Če pa je nekdo žrtev, zakaj nima pravice do resnice?«

Razočarana je tudi nad sistemom, ki bi moral zaščititi poštene, a po njenem mnenju ne deluje. »Da moramo zdaj mi, starši, to zgodbo deliti in prositi za pomoč. In da nas ob tem vsi le nemočno potrepljajo po rami in rečejo: 'To se dogaja.'«

A sama ni pripravljena sprejeti tega kot dejstva. »Ne, ne bi se smelo,« odločno poudari in poziva vse, ki bi kar koli vedeli o dogodku, naj pomagajo. »Delite to zgodbo. Naj se sliši, naj se nekaj premakne. Mogoče bomo s tem preprečili, da bo naslednji otrok ostal brez vsega, za kar se je trudil. Mogoče bo naslednjič prav vaš.«

Oglasili so se s policije

S PU Koper so sporočili, da so opravili ogled motorja, ki je bil v delih in na njem ni bilo registrske tablice.