Razneslo štedilnik, ena oseba potrebovala nujno medicinsko pomoč

V četrtek ob 17.30 se je v naselju Mavrlen v občini Črnomelj v hiši razneslo zidani štedilnik na drva, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Črnomelj in Mavrlen so zavarovali kraj dogodka ter prezračili zadimljene prostore. Reševalci NMP Črnomelj so starejšo osebo pregledali in ji nudili prvo pomoč.