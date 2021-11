Razneslo plinsko jeklenko, hiša v celoti porušena

Danes ob 7.58 je v naselju Martjanci, občina Moravske Toplice, v manjšem lesenem vikendu eksplodirala plinska jeklenka. Ena oseba je bila poškodovana. Odpeljali so jo v murskosoboško bolnišnico. Do požara ni prišlo. Hiša je v celoti porušena.

Posredovali so gasilci PGD Moravske Toplice, Martjanci, Tešanovci in Sebeborci, ki so pregledali kraj eksplozije in odstranili preostale tri plinske jeklenke. Posredovanje gasilcev PGD Noršinci - Moravske Toplice ni bilo potrebno, poroča uprava za zaščito in reševanje.