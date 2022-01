Razneslo je pločevinko poliuretanske pene in opeklo moškega (FOTO)

Da nesreča nikoli ne počiva se je potrdilo tudi v primeru kar neobičajnega dogodka, ki se je pripetil danes, ob 16.18 uri v Dolini pri Lendavi. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje je namreč »v Glavni ulici v naselju Dolina pri Lendavi, občina Lendava, prišlo do eksplozije pločevinke s purpeno v kuhinjski pečici. Gasilci PGD Dolina in PGD Lendava so pogasili okolico pečice, podprli zid, zaprli odprtine od oken, počistili okolico in zavarovali kraj dogodka. Objekt ni primeren za bivanje. Reševalci NMP ZD Lendava so oskrbeli eno poškodovano osebo.«

Kot smo na kraju neuradno izvedeli je možakar želel segreti poliuretansko peno, in sicer na način, da jo je dal v pečico ter jo prižgal. Pločevinko poliuretanske pene je razneslo in opeklo moškega, ki se je v tem trenutku nahajal v istem prostoru ter porušilo pregradno steno in dimnik v hiši, ki je sedaj neuporabna za bivanje...