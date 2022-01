Razkrivamo podrobnosti poskusa uboja v Celju

V torek ob 19.15 so na interventno številko 113 prejeli klic, da se v Celju na Ljubljanski cesti pretepa več oseb.

Policisti in kriminalisti so ob ogledu kraja in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bilo v prepiru in pretepu udeleženih več oseb.

Policijska uprava Celje poroča, da je 31-letni moški državljan Kosova, z začasnim bivališčem v Sloveniji, napadel in z ostrim predmetom poškodoval 28-letnega moškega državljana Kosova ter mu povzročil hude poškodbe.

Poškodovanega so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Njegovo življenje ni ogroženo.

Osumljenemu so policisti na podlagi določil zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in ga pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja po 115. členu KZ.

Policisti in kriminalisti PU Celje intenzivno nadaljujejo zbiranje obvestil o motivu in druga preiskovalna dejanja navedenega kaznivega dejanja ter kaznivega dejanja nasilništva.

